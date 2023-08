L’activité économique au Burkina Faso connaît une accélération par rapport à 2022 (ministère)

Le ministère burkinabè de l’Economie a annoncé ce mercredi que le rythme de la croissance économique au Burkina Faso connaît cette année une accélération par rapport à 2022, soulignant que le taux de croissance du PIB réel était attendu à 4,4% pour cette année, en progression de 2,9 points de pourcentage par rapport à son niveau de 2022.

Contrairement aux prévisions «pessimistes» exprimées par des acteurs de l’économie un trimestre plus tôt, l’activité a connu une reprise au dernier trimestre 2022, a rappelé le ministère, précisant que le pays table désormais sur un taux de croissance de 6,4% pour l’exercice 2024.

Selon le dernier rapport de suivi des indicateurs de l’économie et du développement du pays publié par la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP), la production totale d’or fin juillet était de 31,786 tonnes contre 34,445 tonnes fin juillet 2022, soit une contraction de 7,7%. Cependant, cette baisse de la production d’or est compensée par la hausse du cours du métal jaune en juillet 2023.

Pour rappel, le Burkina Faso est pris depuis 2015, dans une spirale de violences perpétrées par des groupes jihadistes liés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda, qui ont fait plus de 10.000 morts – civils et militaires – selon des ONG.

Le Fonds monétaire international (FMI) a accordé en mars 2023 au Burkina Faso, une aide «d’urgence» de l’ordre de 80,77 millions de dollars (environ 48,5 milliards de francs CFA) pour permettre au pays ouest-africain de juguler l’impact de la crise alimentaire mondiale liée à la guerre en Ukraine, un des greniers de la planète.