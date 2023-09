Le PAM débourse plus de 12 millions de dollars pour la lutte contre la sécheresse en Afrique australe

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a annoncé avoir débloqué un montant record de 12,8 millions de dollars dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la sécheresse imminente causée par El Niño dans quatre pays d’Afrique australe, indique le service d’information de l’ONU.

Il s’agit du Lesotho, de Madagascar, du Mozambique et du Zimbabwe, où plus de 550.000 personnes devraient bénéficier d’une série d’actions d’anticipation visant à préserver leur vie et leurs moyens de subsistance.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas agir alors que nous savons déjà qu’une action précoce permet de sauver des vies et des moyens de subsistance», a déclaré dans un communiqué le Directeur régional du PAM pour l’Afrique australe, Menghestab Haile.

Il souligne que «le coût de l’inaction est élevé, à la fois en termes de difficultés rencontrées par les personnes vivant à la limite, mais aussi en termes de coûts plus élevés que les acteurs humanitaires et les gouvernements doivent payer s’ils réagissent après l’événement».

L’agence onusienne considère l’action anticipée comme un moyen visant à prévenir et à atténuer les effets des conditions météorologiques extrêmes sur la sécurité alimentaire et la nutrition, la vie et les moyens de subsistance des personnes très vulnérables.

Les actions d’anticipation devraient permettre de protéger le pouvoir d’achat des populations en cas de baisse des rendements agricoles et des moyens locaux de subsistance, soutient-elle.

L’Afrique australe, bien qu’elle soit l’une des régions contribuant le moins aux émissions mondiales de carbone, est actuellement confrontée à des problèmes croissants dus au changement climatique, les épisodes prolongés de sécheresse étant une cause majeure d’insécurité alimentaire dans la région, déplore le PAM.