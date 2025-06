La 25e édition du «Festival arabe de la radio et de la télévision» en Tunisie s’est ouverte hier lundi à l’amphithéâtre romain de Carthage au Nord-est de la Tunisie et se poursuivra jusqu’au 25 du mois courant.

Cette édition 2025 a pour cadres les villes de Tunis et Hammamet, la principale ville balnéaire située au Sud-est de la capitale. L’événement accueille 80 exposants, des entreprises technologiques et des fabricants d’équipement radio et télévision, répartis sur 100 stands, en plus de nombreux séminaires et Concours destinés à systématiser les productions locales dans le secteur des médias.

Ce Festival 2025 offre quatre compétitions dont deux officielles et deux parallèles ouvertes aux professionnels des médias de l’audiovisuel. Au total 299 œuvres sélectionnées, dont 145 œuvres radiophoniques et 154 œuvres télévisuelles sont en compétition.

L’espace multidisciplinaire culturel de « Médina Yasmine Hammamet » abritera le Salon de la technologie au cours duquel des exposants arabes et étrangers présenteront leurs dernières innovations «dans le domaine de l’équipement audiovisuel», des séminaires autour de la production dramatique arabe, l’avenir des médias à l’ère de l’IA et les médias pour enfants.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis sis à la Cité de la Culture, offrira sa scène à la cérémonie de clôture et l’annonce des lauréats gagnants des différentes compétitions inscrites à cet évènement panarabe.