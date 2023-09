La Côte d’Ivoire met en place un système national de traçabilité de ses produits café et cacao

Le gouvernement ivoirien a adopté un décret instituant un Système National de Traçabilité du Café-Cacao, selon un communiqué officiel publié jeudi et faisant le compte rendu d’un Conseil des ministres tenu la veille.

D’après le texte, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme d’amélioration du mécanisme de gestion des flux physiques et financiers des produits café et cacao initié par le Conseil du Café-Cacao.

Le Système National de Traçabilité du Café-Cacao est conçu autour d’un système informatique d’enregistrement des opérations commerciales et d’un système d’étiquetage des sacs pour l’identification du producteur et de la zone de provenance des produits, de façon à reconstituer le parcours des produits café et cacao, depuis leur zone de production jusqu’au client final, indique également le document.

Le dispositif permettra, plus précisément, de déterminer l’origine des produits café et cacao à chaque niveau du circuit de commercialisation, de faire respecter le prix minimum garanti d’achat bord champ aux producteurs, de sécuriser les transactions financières dans la filière café-cacao et de préserver la qualité des produits en favorisant le respect des standards minimaux de durabilité.

Rappelons que la Côte d’Ivoire est le quatrième plus gros producteur africain du café, derrière l’Ethiopie, l’Ouganda et la Tanzanie.

Par contre, ce pays ouest-africain est le premier producteur et exportateur mondial de cacao, avec près de deux millions de tonnes de fèves produits en 2022. Le cacao fournit près de 40% des recettes d’exportation et représente environ 15% du PIB du pays.