L’Angola annonce un plan de renforcement du secteur de la santé

Le Gouvernement de l’Angola va donner un nouveau souffle au secteur national de la santé en annonçant ce 26 septembre, le déploiement prochain de plus de trois mille nouveaux professionnels du métier.

Ce plan démarre avec un programme de formation qui sera lancé au bénéfice de 38.000 professionnels de la santé d’ici 2027, d’après le ministère angolais de la Santé.

Selon la presse locale, l’Angola ne compte actuellement que 8.000 médecins, chiffre trop faible pour répondre aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui préconise «1 médecin pour 1.000 habitants».

Avec la réforme annoncée et les formations de professionnelles de santé à venir, l’Angola compte répondre pleinement aux normes de l’OMS, et «étendre la couverture universelle des soins de santé primaires et améliorer davantage la qualité des unités de soins de santé primaires et secondaires», assure le ministère de tutelle.