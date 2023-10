9ème Conférence ministérielle de l’OCI : Une Déclaration de Doha sur la Sécurité alimentaire et le Développement agricole adoptée

Les ministres de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire dans les Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), réunis en la 9ème Conférence ministérielle de l’OCI sur la Sécurité alimentaire et le Développement agricole, à Doha au Qatar, les 1er et 2 octobre, ont approuvé, à l’issue de la Conférence, une «Déclaration de Doha sur la Sécurité alimentaire et le Développement agricole».

La Conférence a porté sur le thème : «Vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 dans les Etats membres de l’OCI».

Les responsables en charge de l’agriculture ont apprécié et salué les réalisations remarquables accomplies, au niveau national, dans les domaines du développement agricole et de la sécurité alimentaire au cours de la période écoulée ; et se disent également conscients des défis auxquels les États membres sont confrontés pour parvenir à la sécurité alimentaire et au développement agricole durable ;

Ils ont fait part de leur conviction face à l’importance de la réalisation de la sécurité alimentaire dans l’ensemble des États membres, dont beaucoup continuent de souffrir de situations précaires et de perturbations qui ont affecté leur agriculture et leur sécurité alimentaire.

Les ministres ont reconnu que les Etats membres de l’OCI disposent de ressources, de potentialités et d’énergies inexploités, à même de leur permettre d’atteindre les Objectifs de développement durable, d’éradiquer la faim et de garantir une production durable.

Pour cela, ils se sont accordés à promouvoir la coopération intra-OCI dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture à l’effet de mettre en place des systèmes alimentaires plus résistants ; et œuvrer à la réalisation des Objectifs de développement durable grâce à l’échange des connaissances et des meilleures pratiques.

La mise en place de l’infrastructure financière et des cadres juridiques appropriés en vue de renforcer l’intégration financière des agriculteurs ; la mise en œuvre des résolutions et décisions pertinentes de l’OCI se rapportant à la création d’un Système de réserve de sécurité alimentaire de l’OCI ; ou encore la promotion de la recherche et de l’innovation permettant une meilleure résilience et durabilité des systèmes agricoles et alimentaires, sont autant d’autres facteurs sur lesquels les ministres se sont mis d’accord.