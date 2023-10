L’UA déploie une mission d’observation électorale à court terme au Libéria

La Commission de l’Union africaine (UA) a annoncé, lundi 2 octobre dans communiqué, le déploiement d’une mission d’observation électorale en République du Libéria pour y observer les élections générales du 10 octobre prochain.

Cette mission conjointe d’observation électorale de l’Union africaine (MOEUA) est composée de 60 observateurs à court terme (STO), dont trois équipes de base d’experts électoraux, et devrait observer les élections du 1er au 15 octobre.

Il est attendu d’elle, selon le communiqué, de fournir un rapport précis et impartial de la qualité des élections, tout en spécifiant dans quelle mesure la conduite des élections répond aux normes régionales, continentales et internationales en matière de démocratie.

La mission aura aussi à proposer des recommandations pour l’amélioration des élections futures sur la base des conclusions, et à démontrer la solidarité et le soutien de l’UA envers les élections et le processus de démocratisation du Libéria.

L’équipe sera dirigée par Phumzile Mlambo-Ngcuka, membre du Groupe des Sages de l’UA et ancien vice-président de la République d’Afrique du Sud. Elle travaillera en collaboration avec la mission d’observation électorale du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et d’autres parties prenantes. Une déclaration préliminaire sera faite au lendemain du scrutin.