Le Kenya retirera ses soldats de la Somalie d’ici fin 2024 

Le Kenya a fait savoir ce 4 octobre qu’il allait achever le retrait de ses soldats engagés en Somalie au plus tard le 31 décembre 2024.

D’après le ministre kényan de la Défense Aden Duale qui s’exprimait devant le Sénat, ce retrait est «conforme au plan de l’UA (Union africaine) et à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU». La Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) a entamé un retrait progressif depuis avril 2023. Quelque 2.000 de ses soldats ont déjà quitté le pays, et une seconde phase de retrait qui concerne 3.000 soldats est en gestation.

Mardi 02 octobre, l’ATMIS et l’Armée somalienne ont annoncé avoir délogé les combattants islamistes d’Al-Shebab de la forêt de Cali Fooldheere dans le centre du pays, lors d’une opération conjointe qui a fait «beaucoup de victimes chez les combattants». Durant les deux derniers mois, l’Armée somalienne affirme avoir éliminé 1.650 membres du groupe al-Shabab et blessé 550 autres, lors de ses diverses opérations anti-terroristes. Mais Al-Shabaab demeure actif et constitue la principale menace pour la sécurité et la stabilité de la Somalie.