Burkina Faso: 11 militaires suspendus dont 8 officiers

Onze militaires burkinabè dont huit officiers ont été suspendus, selon un décret du ministère de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso publié jeudi 05 octobre, une semaine après que le Gouvernement burkinabè ait déclaré avoir déjoué une tentative de coup d’État. Et a annoncé l’arrestation de quatre personnes impliquées dans ce projet dont des gendarmes et des militaires.

Le ministère en charge de la Défense n’a pas fourni d’explications. Deux personnes étaient toujours recherchées à la suite de cette tentative de putsch selon un communiqué du Parquet militaire. Les quatre officiers interpellés figurent parmi les militaires suspendus.

Le Président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a limogé mercredi 4 octobre, le chef d’état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Évrard Somda. Il l’a remplacé par le lieutenant-colonel Kouagri Natama.

Cette tentative de putsch présumée est intervenue quasiment un an jour pour jour après la prise de pouvoir par un coup d’Etat du capitaine Traoré, le 30 septembre 2022. Il s’agissait alors du deuxième coup d’Etat en huit mois que connaissait le Burkina Faso, miné depuis près de dix ans par des violences jihadistes sanglantes sur une grande partie de son territoire.