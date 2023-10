Le Soudan renoue ses liens diplomatiques avec l’Iran 

Après sept années de rupture, le Soudan et l’Iran ont convenu ce lundi 09 octobre 2023 de rétablir leurs relations diplomatiques.

Khartoum et Téhéran ont annoncé la nouvelle donne dans un communiqué conjoint, expliquant y être parvenues «après un certain nombre de communications de haut niveau entre les deux pays». Les efforts de rapprochement diplomatique ont repris entre ces deux Etats en juillet 2023 lors d’une réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères. Il était question de trouver le moyen de tourner la page de ces sept dernières années de rupture, et envisager des relations qui «serviront leurs intérêts mutuels».

Aujourd’hui, les pourparlers ont véritablement progressé et «les deux parties ont convenu de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir leurs Ambassades dans un proche avenir et d’échanger des délégations officielles», précise encore le communiqué précité.