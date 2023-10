Sénégal/Réunion annuelle des ‘Grands Challenges’: Macky Sall souligne la nécessité d’asseoir une véritable industrie biotechnologique africaine

Le Président sénégalais Macky Sall a souligné ce 09 octobre la nécessité du renforcement des financements pour le progrès scientifique du continent, à l’ouverture de la réunion annuelle des Grands Challenges de la Fondation Bill et Melinda Gates, tenue sous le thème «La science sauve des vies».

L’Afrique est appelée à «se mobiliser davantage pour asseoir une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins», a soutenu le Président sénégalais. «Le progrès scientifique a un coût. Pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate», a indiqué M. Sall.

Il a expliqué que la pandémie de la Covid-19 a mis en lumière le «besoin de collaboration pour les scientifiques et les décideurs politiques» du monde. Le Chef de l’Etat sénégalais a, par ailleurs, salué la clairvoyance des initiateurs de l’événement, notamment, la Fondation Bill et Melinda Gates.

«Je rappelle que 49 pays africains dont le Sénégal bénéficient des programmes de la Fondation Bill et Melinda Gates, dans des domaines aussi vitaux que la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement, l’hygiène, l’agriculture et les services financiers pour les nécessiteux», a souligné Macky Sall. Pour sa part, le fondateur de la «Fondation Gates», Bill Gates a indiqué que cette structure prévoit d’ouvrir un Bureau à Dakar pour continuer de travailler avec le Sénégal sur les priorités en matière de santé mondiale et de développement qui peuvent transformer des vies dans la région et au-delà.

Depuis sa première édition en 2005, la réunion annuelle Grands Challenges est devenue un forum mondial de premier plan axé sur la promotion de l’innovation efficace et équitable.