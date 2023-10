Côte d’Ivoire : Le PDCI-RDA choisira son nouveau leader en décembre prochain

Le bureau politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a décidé, samedi 14 octobre, au cours de sa 16e réunion, de convoquer un congrès électif le 16 décembre 2023 pour choisir un nouveau président du parti, en remplacement de feu Henri Konan Bédié.

La réunion qui a réuni plusieurs ténors de la formation politique, parmi plus de 450 participants, a été dirigée par le président par intérim, Cowppli-Bony, à la Maison du Parti à Cocody. «J’avais l’impression que mon parti était mort, mais en vous voyant aussi nombreux, aussi vaillants, aussi fiers d’appartenir à notre grand parti, je me sens un sang nouveau», s’est-il félicité.

Le coordonnateur et délégué de Cocody, Jean-Marc Yacé, pensant déjà au prochain scrutin présidentiel, a affirmé que «2025 est et doit être la date de retour du PDCI au pouvoir».

Il a estimé que «pour que cela soit une réalité et non une grande désillusion pour nous, il y a un état d’esprit individuel et collectif qu’il nous faut développer, entretenir et conserver», et il sera nécessaire de «faire preuve d’une grande sagesse, dans le choix de l’homme qui nous conduira à la victoire».

Les responsables ont exhorté à l’unité de tous les militants du parti afin d’espérer une victoire du PDCI à la présidentielle de 2025.

Henri Konan Bédié est mort le 1er août 2023 à l’âge de 89 ans à Abidjan. Un Film institutionnel d’hommage a été projeté avant l’ouverture de la 16e réunion du bureau politique.