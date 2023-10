Sénégal : Dakar abrite la 12e session du COMIAC du 16 au 18 octobre 2023

La capitale du Sénégal, Dakar, accueille, du 12 au 18 octobre, la 12e session du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), laquelle sera présidée par le chef d’Etat sénégalais Macky Sall.

L’événement, organisé par la République du Sénégal en collaboration avec le Secrétariat général de l’OCI, enregistrera la présence de plusieurs personnalités dont le Secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, qui dirigera une délégation importante.

Le Secrétaire général de l’OCI prononcera un discours lors de la cérémonie d’ouverture et aura des rencontres avec des hauts responsables sénégalais ainsi que des Représentants des États membres de l’OCI et des organisations internationales, qui prendront part à ce grand rendez-vous.

Il est prévu lors de la session, l’examen des rapports d’activités du Secrétariat général de l’OCI et les institutions de l’OCI sur les domaines de l’information, de la culture, du dialogue des civilisations, du tourisme et de la jeunesse. Des recommandations et des résolutions seront adoptées afin de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l’OCI dans ces domaines, précise le communiqué de l’OCI.

Le COMIAC est chargé de superviser et d’évaluer les programmes et les projets liés à l’information, à la culture, au dialogue des civilisations, au tourisme et à la jeunesse. Présidé depuis plusieurs années par le Sénégal, il se réunit tous les deux ans en présence des ministres concernés, dans les États membres de l’OCI.