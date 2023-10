Bénin: L’ex-Président Boni Yayi désormais aux commandes du parti ‘Les Démocrates’, avec 2026 dans son viseur

Le parti d’opposition ‘Les Démocrates’ est désormais présidé par l’ancien Chef d’Etat béninois Boni Yayi. Une décision prise au terme du 1er Congrès ordinaire du parti qui s’est achevé ce 15 octobre.

Durant 48h (ces 14 et 15 octobre), des vives discussions ont eu lieu entre l’élite dirigeante de cette formation politique, à Parakou (450 km au nord de la capitale économique Cotonou), qui se projette déjà vers les élections générales de 2026 au Bénin.

Les congressistes n’ont pas eu recours à un vote classique pour porter Y. Boni à la tête du parti, tant il y avait des divergences entre deux tendances: le camp Yayi Boni et celui d’Eric Houndete (président sortant à la tête de cette formation politique). Pour préserver l’unité du parti, les Congressistes ont donc désigné par consensus Y. Boni président, tout en l’affublant d’Eric Houndete comme vice-président. Les deux personnalités président un bureau pléthorique de près de 90 membres, englobant aussi des proches de l’opposante R. Madougou (qui purge depuis décembre 2021 une condamnation à 20 ans de prison).

Outre la recomposition du Bureau, ce 1er Congrès ordinaire de ‘Les Démocrates’ a offert aux congressistes une tribune en or pour déblatérer de nouveau contre la gouvernance de Patrice Talon. Les militants et sympathisants de ‘Les Démocrates’ assurent qu’ils vont ravir le pouvoir à la coalition présidentielle en place au Bénin depuis 2016. Une résolution spéciale au terme de cette grand-messe politique réclame «la libération immédiate et l’amnistie pour Reckya Madougou», ex-ministre sous Yayi Boni.

Ce dernier n’entretient toujours pas encore de relations apaisées avec Patrice Talon, malgré les canaux de discussions remis en branle entre les deux parties par divers facilitateurs nationaux et étrangers. Yayi Boni a passé la main à Patrice Talon à la tête du Bénin en 2016. Magnat du monde des affaires au Bénin, Patrice Talon a été l’un des principaux soutiens financiers de Y. Boni durant sa première conquête du pouvoir en 2006.