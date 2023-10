Le président de la BOAD Serge Ekue élu coprésident de l’IDFC 

Le Béninois Serge Ekue, président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD, bras financier de l’UEMOA), vient d’être élu co-président des Banques de Développement nationales et régionales (IDFC).

L’élection a eu lieu lors de l’Assemblée annuelle du Club International des 26 Banques de Développement nationales et régionales, tenue en marge des réunions annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) tenues cette année à Marrakech (au Maroc).

Serge Ekue est élu pour co-présider l’institution avec Javier Diaz Fajardo, Président de la Banque colombienne de développement des affaires et de l’exportation (Bancòldex) porté au poste de Président de l’IDFC.

Lors de son Assemblée annuelle, l’IDFC a procédé à une revue de son programme de travail, reflétant ainsi les engagements collectifs dans l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD).

«Le développement durable et la lutte contre le changement climatique ne peuvent se faire que par les acteurs financiers que nous sommes. Notre mission est de nous appuyer sur les réalisations de l’IDFC et les engagements de ses membres pour soutenir davantage les cadres économiques des pays avec lesquels nous sommes engagés, tout en réduisant les inégalités, et en promouvant la durabilité environnementale», a souligné Serge Ekue dans son discours de circonstance.