Le Togo accueille l’édition 2023 de l’Africa financial industry Summit les 15 et 16 novembre

Lomé, la capitale du Togo accueille les 15 et 16 novembre prochain, l’édition 2023 de l’Africa financial industry summit (AFIS), «une rencontre cruciale pour aborder et remodeler l’avenir financier de l’Afrique», ont annoncé les organisateurs.

«Alors que le continent est confronté à une crise mondiale du crédit, à des taux d’intérêt élevés et à un ralentissement du financement international, ce sommet est une rencontre cruciale pour aborder et remodeler l’avenir financier de l’Afrique», explique le communiqué.

La nouvelle édition de l’Africa financial industry summit (AFIS) verra la participation de plus de 1.000 leaders de l’industrie financière, décideurs politiques et régulateurs.

Les débats du sommet se focaliseront sur quatre domaines majeurs: attirer les investissements institutionnels africains vers les marchés de capitaux locaux, assurer la libre circulation des capitaux et l’harmonie réglementaire, encourager les talents essentiels à la transformation numérique et débloquer l’innovation dans des domaines tels que la finance climatique et la tokenisation, précise le communiqué.

Le programme de plus de 30 sessions couvrira les principales tendances du secteur, le marché commun et les réglementations, les perspectives des banques commerciales, les marchés des capitaux et le financement des entreprises, la durabilité, l’expansion de l’assurance ainsi que les services financiers numériques et la fintech, informent les organisateurs.

Fondée par Jeune Afrique Media Group en 2021, avec le soutien de la SFI (bras financier du Groupe de la Banque mondiale), AFIS est une organisation sœur de l’Africa CEO Forum, la principale plateforme du secteur privé africain.

«L’Africa Financial Industry Summit-AFIS est une étape cruciale dans la construction d’une industrie financière africaine résiliente et de classe mondiale. Il rassemble les esprits qui peuvent inverser le cours des choses et assurer un avenir économique solide à l’Afrique», explique Amir Ben Yahmed, président de l’AFIS.