Coopération intra-africaine: João Lourenço effectue ces 20 et 21 octobre une visite d’Etat au Kenya

Après les travaux d’experts kenyans et angolais et ceux de leurs ministres ces derniers jours pour raffermir la coopération entre Luanda et Nairobi, le Président João Lourenço s’est envolé ce 19 octobre en direction de Nairobi, pour une visite d’État de deux jours au Kenya, censée consolider les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Accompagné de la Première Dame angolaise, Ana Dias, le Chef de l’Etat João Lourenço prendra part dès ce vendredi 20 octobre aux festivités marquant la célébration de la «Fête nationale du Kenya en plein air (dans un stade de football), en tant qu’invité des autorités, aux côtés du Président William Ruto», indique le service du protocole d’Etat de l’Angola.

Le lendemain, 21 octobre, le président João Lourenço aura des entretiens avec son hôte kenyan, qui seront ensuite élargies à leurs délégations respectives.

João Lourenço rendra par ailleurs hommage ce 21 octobre au «père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, en déposant une gerbe de fleurs à son Mausolée», précise le service du protocole d’Etat angolais. La visite d’Etat du dirigeant angolais prendra fin avec son départ pour Luanda la même journée du 21 octobre.

Puissances régionales respectivement en Afrique australe et Afrique orientale, l’Angola et le Kenya ont désormais dans le viseur, des ambitions continentales et internationales.