Le gouvernement malien révise le décret portant création du CNDDR pour corriger les insuffisances détectées

Le Conseil des ministres malien, tenu mercredi à Bamako, a adopté un projet de décret portant modification du Décret n°2023-0242/PT-RM du 14 avril 2023 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de Désarmement-Démobilisation-Réinsertion (CNDDR) au Mali.

Ce projet de décret s’appuie sur le rapport élaboré par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, qui a mis en exergue des insuffisances dans l’application du décret d’avril dernier.

La CNDDR avait été créée dans le cadre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger, signé entre le gouvernement et les Mouvements armés dans l’objectif de résoudre la crise sécuritaire et politique que connaît le Mali depuis 2012 et en vue d’asseoir une paix durable.

Cet Accord prévoit, notamment, dans ses mécanismes, la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement-démobilisation-réinsertion et d’intégration de l’ensemble des combattants des Mouvements armés signataires au sein de l’armée nationale.

Le communiqué du Conseil indique que le présent projet de décret vient corriger les insuffisances en lien avec le fonctionnement de la CNDDR.