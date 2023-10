Togo : Vers la création d’un fonds d’appui au secteur social

Un Conseil des ministres tenu vendredi 20 octobre à Lomé, au Togo, a examiné et adopté un décret portant création d’un fonds d’appui au secteur social (FASS).

Le communiqué du Conseil, présidé par le chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbe, explique qu’en conformité avec l’axe 1 de la feuille de route 2020-2025 qui vise le renforcement de l’inclusion et l’harmonie sociales et la consolidation de la paix, la part des dépenses sociales dans le budget de l’État est allée en augmentant depuis plusieurs années.

Cette part s’élève à environ 50% du budget exercice 2023, signe de la volonté, selon les autorités, de poursuivre et renforcer les efforts du gouvernement dans les secteurs prioritaires de développement en l’occurrence la santé, l’éducation, l’eau, l’énergie, l’économie numérique, l’électrification rurale, l’environnement et l’inclusion sociale, financière et économique.

Pour soutenir ces efforts en garantissant la disponibilité de ressources destinées au financement des besoins du secteur social et la transparence dans leur utilisation, le décret portant création d’un fonds d’appui au secteur social (FASS) institue un mécanisme permettant de centraliser toutes ces ressources, pour un meilleur suivi de leur utilisation, poursuit le communiqué.

Le Conseil explique que le fonds d’appui au secteur social a deux composantes, notamment un fonds d’appui à la couverture santé universelle nationale et un fonds d’appui aux programmes et projets à caractère social, entièrement ou partiellement financés par l’État.