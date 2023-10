Défis du développement en Afrique de l’Ouest: L’Allemagne à l’écoute à la fois du Nigeria et de la CEDEAO

Le Chancelier allemand, Olaf Scholz a effectué le 29 octobre dernier, une visite de travail et d’amitié au Nigeria et au siège de la Commission de la CEDEAO (regroupement de 15 Etats ouest-africains), une visite dont les détails officiels ont été livrés seulement ce mardi 30 octobre par les parties concernées.

Le Chancelier Olaf Scholz a profité de sa visite officielle et d’Etat au Nigeria pour prendre le pouls des défis de l’heure au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja. Il a échangé à cette occasion avec le Président de la Commission de la CEDEAO, Alieu Touray.

L’Allemagne, première puissance économique en Europe, «demeure disposée à appuyer les élans démocratiques et de préservation de la paix en Afrique, au même titre que le renforcement du commerce intra-régional», a rappelé Olaf Scholz.

Les délégations allemande et de la CEDEAO ont aussi abordé des sujets comme le processus du lancement de l’ECO (monnaie commune régionale) et la mise en œuvre de l’ECOVISA (visa régional).

Les deux parties se sont engagées à œuvrer en faveur de l’accélération des échanges de biens et de services entre la CEDEAO et l’UE, en mettant l’accent sur des domaines comme l’agriculture, les TIC, les infrastructures, l’énergie, le changement climatique, etc.

A l’échelle de sa relation bilatérale avec le Nigeria, l’Allemagne se veut aussi audacieuse et innovante. «Nous apportons notre soutien au Nigeria pour la consolidation de la démocratie en Afrique de l’ouest. La menace terroriste en Afrique occidentale et au Sahel va crescendo. Nous consolidons pour ce faire notre soutien à la Police et aux militaires nigérians dans leurs efforts visant à stabiliser le Sahel et l’Afrique de l’ouest», a confié le dirigeant de la République fédérale d’Allemagne.

Il a aussi promis une prochaine production d’énergie à base de l’hydrogène vert en collaboration avec le Nigeria pour faire face aux défis de la «nécessaire transition écologique» dans le monde contemporain.

Pour sa part, Bola A. Tinubu, Président de la première puissance économique d’Afrique, souhaite mettre un accent particulier sur «l’économie digitale, la mécanisation agricole et le développement durable» dans le cadre du raffermissement voulu des relations Abuja-Berlin.