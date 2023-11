L’ONU prolonge d’un an sa Mission d’assistance en Somalie

Le mandat de la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) est prolongé jusqu’au 31 octobre 2024 par une résolution votée ce mardi au Conseil de sécurité de l’ONU.

Durant un an encore, la MANUSOM va «continuer de maintenir et de consolider sa présence en Somalie, en consultation avec le Gouvernement fédéral de la Somalie et les Etats membres de la fédération, renforcer sa coopération avec la Somalie et l’Union africaine (UA), et maximiser l’efficacité des approches conjointes et de la programmation commune dans les domaines pertinents pour soutenir la consolidation de l’Etat et de la paix en Somalie», explique la résolution validée par les 15 membres du Conseil de sécurité onusien.

Fortement menacée par les activités du groupe terroriste Al-Shabab, la Somalie a besoin de l’appui de partenaires internationaux pour maintenir la stabilité de son Etat et protéger le territoire national.

Le mois dernier, le Gouvernement de Mogadiscio avait sollicité un report du retrait des casques bleus de la Mission de transition de l’Union africaine dans le pays (ATMIS), après un revers subi par l’armée nationale somalienne contre les rebelles du groupe Al-Shabab.