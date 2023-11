Afrique-Finance : Les «Market Days» de l’Africa Investment Forum 2023 atterrissent du 8 au 10 novembre à Marrakech          

A l’initiative de la Banque africaine de développement (BAD) et de sept autres partenaires fondateurs, les «Market Days» de l’Africa Investment Forum 2023, auront lieu du 8 au 10 novembre prochain au Palais des Congrès de Marrakech (Maroc), sous le thème : «Débloquer les chaînes de valeur de l’Afrique».

Contrairement aux grand-messes internationales autour du financement en Afrique, la participation aux «Market Days» de la BAD se fait uniquement «sur invitation», soulignent les organisateurs.

Ces «Market Days 2023» verront la participation d’investisseurs, de promoteurs de transactions, de Chefs de Gouvernement et de responsables d’institutions de financement du développement.

Cette rencontre a pour objectif principal de stimuler une dynamique d’investissements dans des secteurs-clés sur le continent africain. La nouvelle édition des «Market Days 2023» ambitionne subrepticement de récolter plus de manifestations d’investissements par rapport aux précédentes éditions qui ont recueilli jusqu’ici «142,6 milliards de dollars d’intérêts d’investissement cumulés».

Pour ce faire, les investisseurs auront l’occasion de découvrir une palette de projets d’investissement portés par les organisateurs de l’Africa Investment Forum.

Il s’agit d’investissements promus par la BAD, Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement (BID) et la Banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe.

L’édition 2023 des «Market Days» fera par ailleurs un zoom sur «les transactions dans divers secteurs où l’Afrique possède un avantage comparatif», entre autres l’agriculture, les zones spéciales de transformation agro-industrielle, les énergies renouvelables et la production de batteries lithium-ion pour véhicules électriques, précisent les organisateurs.