Mahamudu Bawumia désigné candidat du parti au pouvoir au Ghana pour la présidentielle de 2024

Le Nouveau Parti patriotique (NPP, au pouvoir) a désigné le week-end écoulé le vice-président du Ghana comme candidat à l’élection présidentielle de 2024.

L’ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, Mahamudu Bawumia a remporté sa victoire face à trois autres candidats en lice.

Cet économiste de formation, originaire du Nord du pays, a remporté 118.210 votes lors des primaires du Nouveau parti patriotique (NPP), soit 61,13% des suffrages, devançant largement le député Kennedy Agyapong, arrivé deuxième avec 37,23% des voix.

Les deux autres prétendants, l’ex-ministre de l’Agriculture, Owusu Akoto et l’ancien député, Francis Addai-Nimoh, n’ont obtenu que 0,75 et 0,40% des votes.

Mahamudu Bawumia affrontera en décembre 2024 l’ancien président du Ghana (2012-2017), John Dramani Mahama, 64 ans, qui a été choisi en mai 2023, pour porter à nouveau les couleurs de son parti, le Congrès national démocratique (NDC).

L’économie sera l’un des thèmes majeurs de l’élection présidentielle de 2024, qui doit conduire à la désignation du successeur au Président sortant, Nana Akufo-Addo, qui se retire après deux mandats comme prévu par la Constitution.

Grand producteur de cacao et d’or, le Ghana possède également des réserves de gaz et de pétrole, mais la charge de sa dette extérieure a explosé, sous l’impact notamment de la pandémie de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien.

Akufo-Addo, élu en 2017 a été contraint de se tourner l’année dernière vers le FMI, afin de repousser le spectre d’un défaut de paiement évoqué par certains économistes.

Il a ainsi passé un accord avec l’institution financière de Bretton Woods pour 3 milliards de dollars. Début octobre 2023, des centaines de membres de l’opposition avaient manifesté dans les rues de la capitale pour dénoncer une inflation galopante et un chômage de masse, consécutifs, selon eux, aux politiques du gouvernement et de la Banque centrale.