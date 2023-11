Sahara : Le Roi Mohammed VI assure que le Maroc est désormais dans «une position plus forte et plus solide»

Le Roi Mohammed VI a affirmé ce lundi dans un discours à la Nation à l’occasion du 48ème anniversaire de la mémorable, Marche Verte, que le Maroc « affiche désormais une position plus forte et plus solide», rappelant que « par son dynamisme, notre diplomatie a fait échec aux manœuvres des adversaires, déclarés et cachés » de l’intégrité territoriale du Royaume.

«Nous célébrons aujourd’hui une occasion chère à nos cœurs : l’anniversaire de la Marche Verte qui paracheva l’intégrité territoriale de notre pays » a indiqué le Souverain, soulignant que «par son dynamisme, notre diplomatie a fait échec aux manœuvres des adversaires, déclarés et cachés, mobilisant ainsi un soutien international accru en faveur de notre intégrité territoriale. En conséquence, notre pays affiche désormais une position plus forte et plus solide».

Réaffirmant d’autre part, la vocation du Maroc en tant que pays atlantique et ce depuis la récupération de ses provinces du Sud, le Souverain marocain a relevé que « si, par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l’Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l’Afrique et une fenêtre sur l’espace américain ».

C’est la raison pour laquelle, a-t-il ajouté, que «Nous sommes déterminé à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain » et que cet espace géopolitique «fasse l’objet d’une structuration de portée africaine».

Le Roi a d’autre part indiqué que «le Maroc, un pays réputé pour sa stabilité et sa crédibilité, cerne bien les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment ceux situés sur la façade atlantique », relevant que malgré ses ressources humaines et l’abondance de ses richesses naturelles, «l’Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d’infrastructures et d’investissement».

Afin de remédier à cet état de choses, a dit le Souverain marocain, «nous œuvrons, de concert avec nos frères en Afrique et l’ensemble de nos partenaires, à l’élaboration de réponses pratiques et efficientes, adossées à la coopération internationale », citant à ce propos, le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigeria, considéré comme un levier d’intégration régionale visant à réunir les conditions d’un décollage économique commun.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, a pris « l’initiative de créer un cadre institutionnel regroupant les 23 Etats Africains Atlantiques en vue de consolider la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée dans la région», assurant que pour «les Etats frères du Sahel, la solution ne peut être exclusivement sécuritaire ou militaire, mais elle doit se fonder sur une approche de coopération et de développement commun».