Evoquant la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’émigration clandestine, mercredi en Conseil des ministres, le président sénégalais, Macky Sall a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre des mesures à même de «neutraliser les départs» de migrants à partir du territoire national.

Il s’agit «de mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence» devant être prises en relation avec les ministres directement concernés dont ceux en charge de l’Intérieur, des Forces armées, de la Justice, des Affaires étrangères et Sénégalais de l’Extérieur, de la Jeunesse, Emploi et Entreprenariat, de la Pêche et de l’Economie maritime.

Devraient également être associés à cette initiative, l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique de l’émigration clandestine, selon les instructions du président.

La stratégie de prévention et de lutte contre la migration irrégulière a été adoptée en juillet dernier par le gouvernement, dans un contexte de recrudescence des départs de milliers de jeunes migrants sénégalais en direction de l’Europe, avec l’espoir de mieux gagner leur vie.

Au début de ce mois, le Sénégal a rapatrié 770 de ses ressortissants, dont des femmes et des enfants, depuis la Mauritanie, après l’échec d’une tentative de traversée l’Océan Atlantique vers l’Europe. Treize autres citoyens sénégalais seraient décédés à cette occasion et inhumés sur le territoire mauritanien.