Le kwacha, monnaie locale du Malawi, est dévalué à compter de ce jeudi 9 novembre 2023, d’environ 30% par rapport au dollar américain, suite à une décision émise par la Banque centrale du pays.

Dans un avis adressé mercredi 8 novembre aux banques de courtage agréées, la Banque centrale du Malawi indique que le taux de change du kwacha passe à 1.700 kwacha pour un dollar à l’achat, contre un taux de vente d’environ 1.180 kwacha pour un dollar.

Cet ajustement, selon l’institution bancaire malawite, était nécessaire en raison de «déséquilibres persistants» entre l’offre et la demande sur le marché des changes, et de la réapparition des possibilités d’arbitrage.

Une surveillance du marché s’impose donc afin d’«éviter les comportements désordonnés parmi les acteurs du marché qui pourraient entraîner une volatilité excessive», a assuré la Banque centrale. Le Malawi avait déjà dévalué sa monnaie par rapport au dollar en mai 2022.