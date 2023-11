Un Conseil de ministres, réuni mercredi 15 novembre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a adopté un projet de loi portant sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers et de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national.

Le communiqué du Conseil indique que ce projet de loi vise la relecture de l’ordonnance n°84-49/CNR/PRES du 04 août 1984 portant conditions d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers.

Il devrait permettre de renforcer le dispositif de contrôle des frontières, de la migration et de contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisées.

Par ce projet de loi, Ouagadougou entend aussi internaliser les règlementations internationales et communautaires, de servir de base juridique aux plateformes électroniques de délivrance des documents de voyage et de séjour au Burkina Faso et d’encadrer l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national.