Le ministre gabonais de la Santé et des Affaires sociales, Adrien Mougougou a tenté, mardi, de rassurer ses compatriotes suite à l’avènement d’un vague de grippe saisonnière observée ces dernières semaines dans le pays, mêlée à quelques cas de Covid-19.

Mougougou a indiqué que durant la période du 6 octobre au 9 novembre 2023, un total de 5.964 cas de grippe saisonnière a été constaté et 25 cas de Covid 19 ont été enregistrés dont 5 hospitalisés, particulièrement dans la région de Libreville, assurant que pour les cas de covid signalés «il n’y pas de raison de s’alarmer au stade actuel de la situation. «Le dispositif de surveillance et de riposte est bien en place et renforcé».

Il a annoncé la réactivation, par son Département de la cellule opérationnelle de riposte aux épidémies qui, à ce jour, maintient la vigilance sanitaire sur l’ensemble du territoire, ajoutant que des tests de diagnostic rapide de la Covid-19 sont mis à disposition dans toutes les grandes structures sanitaires du pays.

Toutefois, les autorités exhortent la population au respect des précautions standards d’hygiène (nettoyage des mains, tousser dans le pli du coude et port de masque de protection en cas de nécessité…).

La grippe saisonnière se manifeste, entre autres, par une toux sèche, la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires et un manque d’appétit.