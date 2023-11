Le Conseil de discipline du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), a décidé ce 16 novembre, la suspension «avec déchéance de fonction» de Georges Philippe Ezaley, vice-président, Secrétaire exécutif en chef adjoint chargé des sections et délégations de ladite formation politique, en invoquant «des manquements graves».

«Monsieur Georges Philippe Ezaley, VP, SE en chef adjoint chargé des sections et délégations, membre du Comité d’organisation du VIIIè Congrès extraordinaire du Pdci-Rda du 16 décembre 2023, écope d’une suspension avec déchéance de fonction à compter de la date de signature de la présente décision», indique le parti dans un communqiué.

Au nombre des «manquements graves» reprochés à G. Ezaley, le document cite notamment l’inobservation des obligations d’exemplarité de militantisme, l’insoumission aux décisions du parti validées par le défunt Président, Henri Konan Bedié et le refus de participer et de soutenir les campagnes de candidats du parti aux élections municipales et régionales du Sud-Comoé.

Un congrès extraordinaire du PDCI-RDA est prévu le 16 décembre prochain en vue d’élire un nouveau Président pour succéder à Konan Bédié, afin de préserver l’unité du parti et de discuter avec chaque candidat des sujets sensibles.

À ce jour, quatre personnalités sont annoncées pour briguer la présidence du PDCI. Il s’agit de l’actuel Secrétaire-exécutif, Maurice Kakou Guikahué; de l’un des Vice-présidents Noël Akossi Bendjo; du Maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, et de Tidjane Thiam.

Près de 50 députés sur 65 que compte le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition) ont invité dans une déclaration, le 31 octobre 2023 le banquier international, Tidjane Thiam, à se porter candidat à la présidence du parti.