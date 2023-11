En marge de la 3ème édition de l’African financial industry Summit (AFIS) qui se tient ces 15 et 16 novembre à Lomé (Togo), le Groupe Ecobank et AGF (African Guarantee Fund) ont signé ce 16 novembre, un accord de partage de risque au montant historique de 200 millions de dollars destiné au financement des PME africaines.

27 pays africains sont pris en compte par cet accord innovant de partage de risque en faveur des PME africaines et orienté vers une kyrielle de financements ayant pour cœur de métier la finance climat et l’entreprenariat féminin sur le continent noir.

L’accord scellé par les deux institutions panafricaines, a pour objectif-clé d’accélérer la croissance des PME africaines à travers l’accès au financement, toutes choses qui contribuent à changer ou atténuer le narratif autour des capacités d’innovation dans la finance africaine.

Jeremy Awori (CEO du Groupe Ecobank) et Jules Ngankam (CEO d’AGF) ont signé ce partenariat au nom de leurs deux structures en présence de Wilfried Abiola, Directeur-pays au Togo de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Ivoirien Felix Bikpo (PCA d’AGF).

Selon Franck Adjagba, responsable des partenariats à AGF, cette entente financière couvre «5 ans avec un accent mis sur les femmes, les jeunes, la finance-climat, le partage de risque à 50% avec AGF. Cette entente prend en compte les financements de prêts sur les moyen et long termes et s’accompagne d’une assistance technique de ces PME en matière d’innovation commerciale».

AGF a été créé par la BAD avec l’appui de l’Espagne et du Danemark. La BAD accompagne plusieurs acteurs financiers africains comme Ecobank. La BAD a créé pour ce faire, le Fonds AFAWA pour soutenir l’entreprenariat féminin en Afrique ; le véhicule utilisé pour accompagner AFAWA est AGF.

Le montant des 200 millions de dollars objet de l’accord signé ce jeudi à Lomé, est donc une ligne du Fonds AFAWA dont ont déjà bénéficié les deux institutions bancaires Société Générale et Orabank.