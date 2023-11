Le Secrétariat Général du gouvernement béninois a annoncé, à l’attention des producteurs de soja, des opérateurs économiques et de l’ensemble de la population, des nouvelles mesures prises par le gouvernement au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024, indique un communiqué officiel publié ce jeudi 16 novembre.

Dans la première mesure il est précisé que le commerce du soja grain est libre sur l’ensemble du territoire national ; par conséquent, les opérations d’achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations, sont librement fixés par les acteurs. Il en est de même pour l’exportation du soja qui ne nécessite plus d’agrément et se fait exclusivement par le Port de Cotonou.

Enfin, le gouvernement informe que la contribution à la recherche et à la promotion agricole (CRA) perçue au cordon douanier, qui est à la charge exclusive des exportateurs, est désormais fixée à 30 FCFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 FCFA durant la précédente campagne.

Le Bénin prévoit, dans son Plan national de Développement de la Filière soja (PNDF-Soja), une production 600.000 tonnes de soja à l’horizon 2026.