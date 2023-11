Le Président de Transition au Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu hier lundi à N’Djamena, le leader du parti «Les Transformateurs», Masra Succès, soit plus de deux semaines après son retour dans son pays, à la faveur de l’Accord conclu en République démocratique du Congo (RDC).

Le 31 octobre dernier, «un accord de principe» a été signé à Kinshasa entre le gouvernement tchadien et le parti Les Transformateurs pour permettre le retour à N’Djamena de Masra Succès, et ce sous l’égide du président congolais, Félix Tshisekedi, facilitateur de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) pour le processus de transition au Tchad.

Masra, en exil pendant une année environ, était visé par un mandat d’arrêt international émis en mai dernier par la justice tchadienne qui l’accuse, entre autres, d’atteinte à l’autorité de l’État, incitation à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l’intégrité du territoire national. Aux termes de cet accord de principe, l’opposant a obtenu la garantie de ne pas être arrêté à son arrivée dans son pays natal.

Si le dialogue avec le parti des Transformateurs semblait il y a encore quelques mois cela, «difficile voire impossible, les divergences de vue sont désormais aplanies. Mais pour franchir ce pas, l’amour du pays et le désir de refondation du Tchad ont pris le dessus dans les cœurs des hommes», indique un communiqué de la présidence tchadienne qui salue, entre autres, «l’appui inestimable» de la CEEAC dans ce processus.

Les discussions entre le chef de l’Etat et Masra, qui était accompagné d’un Envoyé Spécial du facilitateur de la CEEAC, ont porté selon le communiqué, sur des sujets tels que l’unité et la réconciliation nationale dans le but de créer un environnement favorable à un processus politique inclusif et apaisé.

«A travers cette rencontre, c’est un pas significatif vers l’apaisement des tensions politiques, d’une transition politique stable et inclusive qui vient d’être franchi, offrant une lueur d’espoir pour l’avenir politique du pays», se félicite la présidence tchadienne.

A sa sortie d’audience, l’opposant a déclaré que «nous sommes venus dire notre disponibilité à mettre sur la table les solutions qui aideront à résoudre les questions que les Tchadiens se posent de jour en jour et pour permettre au Tchad de se développer».