Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) relevant de l’ONU, a révélé ce lundi 20 novembre, que de fortes pluies et des inondations ont affecté 500.000 personnes, la semaine dernière, en Somalie, portant à 1,7 million le nombre de gens touchés depuis le début des inondations, le 7 octobre dernier, selon les informations communiquées par le Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse quotidien du lundi.

Le nombre de personnes déplacées a atteint, plus de 640.000 personnes à ce jour, indique l’OCHA, précisant qu’une quarantaine de personnes seraient mortes, dont 12 enfants.

Les routes, les ponts et les pistes d’atterrissage des aéroports seraient endommagés dans plusieurs parties du pays, empêchant la circulation des biens et des personnes et occasionnant une hausse des prix des produits de première nécessité, détaille l’agence onusienne qui attire aussi l’attention sur le fait que le nombre des cas suspects de diarrhée aqueuse aigüe et de choléra continue d’augmenter dans le pays.

Les partenaires humanitaires qui tentent de renforcer leur aide, en collaboration avec les autorités somaliennes et les communautés locales, alarment toujours sur la faiblesse du financement de la réponse humanitaire, alors que les besoins sont de plus en plus importants.