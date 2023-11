Après avoir exprimé sa «condamnation ferme» de la tentative de déstabilisation du pouvoir en Sierra Leone dans la journée du 26 novembre, la Commission de la CEDEAO et le Nigeria, première puissance militaire de la région, ont dépêché ce 27 novembre des émissaires à Freetown.

Les émissaires de la CEDEAO et du Nigeria ont été conduits respectivement par le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray et du côté du Nigeria, par le Conseiller Défense du Président Bola Tinubu, Malam Nuhu Ribadu, le ministre de la Défense, le général Christopher Musa et le chef des Services de Renseignements, le Major Général Emmanuel Udiandeye.

Ces émissaires sont venus prendre le pouls de la situation sur place après les violents affrontements armés du 26 novembre et apporter de vive voix leur appui au président Julius Maada Bio et son peuple. «Un message de solidarité» du Président Tinubu qui préside la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO, selon la Présidence sierra léonaise.

Un appui extérieur qui a été hautement apprécié par le pouvoir à Freetown qui promet de travailler davantage pour la réconciliation entre tous les fils et filles du pays et pour le progrès social en Sierra Leone, 21 ans après la fin de la guerre civile dont se remet encore difficilement ce pays riche en diverses ressources minières.

Selon de nouveaux décomptes fournis par l’Armée sierra léonaise dans la soirée du lundi 27 novembre, la tentative de déstabilisation menée par des militaires a engendré une vingtaine de morts et 8 blessés.

Un couvre-feu national est toujours en cours dans le pays et une chasse des insurgés se poursuit en périphérie de Freetown selon l’Armée nationale qui convie les citoyens «à dénoncer toute personne suspecte».