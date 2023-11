Une table ronde des partenaires techniques et financiers de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est ouverte ce 27 novembre à Abidjan pour le financement de la Stratégie de développement des pôles énergétiques (SDPE) et du Programme régional de développement de l’économie numérique (PRDEN) de l’Union.

Cette table ronde organisée sur le thème, «Un accès universel à l’énergie et au numérique pour un développement durable dans l’UEMOA», a pour objectif de mobiliser les financements nécessaires et à créer un cadre de dialogue pour assurer le suivi des projets dans les secteurs énergétiques et numériques.

«La conjoncture économique et politique internationale met à mal la trajectoire de développement de nos États. C’est pourquoi la thématique du financement de l’énergie et du numérique trouve toute sa pertinence», a souligné le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.

Il a indiqué que le Programme régional de l’économie numérique, un projet dont le coût global est estimé à 121 milliards FCFA entend réduire la fracture numérique dans l’Union et appuyer les États membres dans la digitalisation des services publics.

Quant à la Stratégie de développement des pôles énergétiques dont le coût est estimé à 15.000 milliards de FCFA, le Premier ministre ivoirien a assuré qu’elle va révolutionner le paysage énergétique de l’espace communautaire.

De son côté, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly qui est également le président du Conseil des ministres de l’UEMOA, a soutenu que «le numérique est le moteur de la croissance».

Au menu de cette table ronde qui s’achève ce mardi 28 novembre, figurent des panels sur l’énergie et l’économie numérique ainsi que des rencontres entre les États membres et les bailleurs de fonds.