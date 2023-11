L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé, mardi dans un communiqué, qu’elle tiendra du 18 au 20 avril 2024, la 33ème session de la Conférence régionale pour l’Afrique (ARC33) à Rabat, la capitale du Maroc, sous le thème : «Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive».

L’ARC33 constitue, selon l’agence onusienne, offre aux pays africains une opportunité majeure, pour discuter de solutions pratiques pour la sécurité alimentaire et l’amélioration de la production agricole, ajoutant que cette rencontre servira aussi de plateforme stratégique pour les membres et autres parties prenantes, afin de partager les meilleures pratiques, explorer des partenariats et discuter des opportunités et solutions innovantes sur la transformation des systèmes agroalimentaires.

Le Secrétaire de la Conférence de la FAO, Kwami Dzifanu Nyarko-Badohu, a d’emblé, assuré que «l’hospitalité et l’engagement du Maroc en faveur de l’avancement de l’agriculture font de Rabat un lieu idéal pour ce rassemblement important».

L’événement devrait rassembler des délégués de toute l’Afrique, notamment des ministres de l’Agriculture et d’autres portefeuilles essentiels à la transformation des systèmes alimentaires (finances, foresterie, la pêche…), ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé et des partenaires de développement.

Les préparatifs étant en cours, une équipe du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique s’est récemment rendue à Rabat pour tenir les consultations avec des responsables marocains.

A cette occasion, le ministre marocain de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki qui présidera l’ARC33, a déclaré, entre autres, que le Maroc est ravi d’accueillir cette réunion importante et de partager ses expériences en matière de développement agricole.

De son côté, le Représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun a souligné que «cette conférence régionale cruciale (…) survient à un moment important, où toutes les parties prenantes doivent prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030».

La FAO a annoncé aussi une réunion en virtuel, des hauts fonctionnaires en mars 2024, axée sur les questions techniques liées à la sécurité alimentaire et à la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique, ainsi que le Salon International de l’Agriculture au Maroc qui se tiendra à Meknès du 22 au 28 avril 2024.