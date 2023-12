La levée de l’embargo sur les armes à destination de la Somalie sera l’un des points clés inscrits à l’ordre du jour de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU ce vendredi 1er décembre 2023.

Cela fait plus de 30 années que la Somalie n’a plus directement accès aux armes, à cause de l’embargo des Nations Unies. Si les lignes ont bougé depuis, quelques dernières restrictions persistent.

Deux résolutions seront soumises au vote du Conseil de sécurité de l’ONU ce vendredi. La première porte sur la levée de l’embargo total sur les armes contre la Somalie et l’autre pour réimposer un embargo sur les armes destinées aux militants d’Al Shabab liés à Al-Qaïda.

Ce groupe terroriste mène une violente insurrection contre le Gouvernement somalien depuis 2006 pour tenter d’établir son propre régime basé sur une interprétation stricte de la charia islamique.

Pour les combattre, Mogadiscio demandait depuis longtemps, la levée de l’embargo sur les armes afin de pouvoir renforcer ses forces de défense dans le combat contre les rebelles du groupe Al Shabab.