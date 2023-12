Le Président des Etats-Unis d’Amérique, Joe Biden a laissé entendre ce jeudi 30 novembre, qu’il pourrait effectuer prochainement une visite en Angola, renouvelant ainsi sa promesse de fouler le sol africain.

Pour l’instant, aucun détail n’a été révélé sur le calendrier et le programme de l’éventuel déplacement de Biden. Il s’agit juste d’une possibilité évoquée par Joe Biden qui recevait son homologue angolais, Joao Lourenço ce jeudi 30 novembre à la Maison Blanche. «J’y suis allé et je reviendrai. (…) Aucun pays n’est plus important que l’Angola», a déclaré le président américain.

Le Président Joao Lourenço est arrivé jeudi à Washington pour une visite de travail visant à «consolider les relations bilatérales» avec les USA, d’après l’ambassadeur d’Angola aux Etats-Unis, Agostinho Van-Dúnem qui a expliqué que cette visite va déboucher sur de nouveaux partenariats stratégiques dans des domaines comme la défense, la sécurité et l’économique, surtout que l’Administration américaine «a une perception positive des réformes mises en œuvre en Angola».