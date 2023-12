Le Maroc a été sélectionné pour organiser la 93è session de l’Assemblée générale d’Interpol en 2025 à Marrakech, confirmant ainsi la confiance renouvelée des représentants des 196 pays membres envers le Royaume et ses institutions sécuritaires. Cette décision a été prise lors de la 91ème session à Vienne.

L’Assemblée générale, qui est l’instance décisionnelle suprême d’Interpol, réunit régulièrement les dirigeants des services chargés de l’application de la loi dans les pays membres. Son objectif principal est d’évaluer les défis sécuritaires mondiaux, d’analyser les nouvelles tendances criminelles et de discuter des stratégies pour y faire face.

Suite à l’approbation de la candidature marocaine, M. Abdellatif Hammouchi, Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, a exprimé la gratitude du Royaume envers ses soutiens. Il a souligné l’engagement du Maroc à renforcer les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier.

M. Hammouchi a affirmé que le Maroc est prêt à accueillir cet important forum sécuritaire dans des conditions optimales, soulignant le soutien continu du Maroc à Interpol et aux pays membres pour la sécurité et la stabilité mondiales.

La candidature marocaine a été présentée avec une vidéo mettant en lumière les progrès sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, soulignant la modernisation et le développement des services de sûreté marocains, les positionnant en tant que pionniers dans la coopération sécuritaire internationale.

Le choix du Maroc pour accueillir cet événement mondial témoigne de l’aura et de l’image du Royaume, résultat du leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI. Il reflète également la crédibilité et la grande confiance envers les institutions sécuritaires marocaines, reconnues pour leur expérience et leur expertise dans la lutte antiterroriste et contre le crime organisé.