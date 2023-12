Le Président du Cameroun, Paul Biya reçoit ce mercredi 6 décembre à Yaoundé, le général Brice Oligui Nguema, président de la Transition du Gabon.

Ce déplacement au Cameroun, s’inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques entamés par le nouvel homme fort du Gabon depuis le coup d’Etat de fin août 2023 pour rassurer les partenaires bilatéraux et voisins du Gabon et maintenir leurs relations.

L’agenda du général Brice Oligui Nguema à Yaoundé prévoit son arrivée autour de 11h heure locale, puis un entretien en tête-à-tête avec le Président du Cameroun dans l’après-midi.

Après sa prise du pouvoir, le général Oligui Nguema a visité tous les pays voisins du Gabon et rencontré leurs dirigeants pour leur expliquer les intentions du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dont il est le patron, et a sollicité leur appui pour une Transition paisible et un retour rapide à l’ordre constitutionnel dans son pays.