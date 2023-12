Le Royaume-Uni et le Rwanda ont scellé un nouveau traité migratoire, ce mardi 5 décembre à Kigali, la capitale rwandaise, en présence du ministre britannique de l’Intérieur, James Cleverly.

L’une des clauses-clés du nouveau traité empêche le Rwanda d’expulser vers un autre pays les migrants transférés sur son territoire dans le cadre de sa coopération migratoire avec le Royaume-Uni.

Ce point fait partie des principales préoccupations soulevées par la Cour suprême du Royaume-Uni qui a statué le mois dernier autour du projet migratoire Londres-Kigali et l’a estimé contraire aux lois internationales relatives aux droits humains.

Le ministre britannique a renouvelé ce mardi au Rwanda, tout le respect et la considération de son Gouvernement, affirmant que contrairement aux critiques des juges britanniques, «il est clair que le Rwanda est un pays sûr, et nous travaillons à un rythme soutenu pour faire avancer ce partenariat afin d’arrêter les bateaux (de migrants, NDLR) et sauver des vies».