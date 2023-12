La Commission pour le contrôle des criquets pèlerins dans la région centrale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a validé mercredi 6 décembre l’adhésion de la Somalie qui en devient ainsi le 17ème membre.

«Nous sommes fiers d’accueillir la Somalie dans la Commission. C’est une étape importante pour intégrer la Somalie au sein de cet organe de coordination régionale», a déclaré dans un communiqué Shoki Al-Dobai, chef d’équipe de la FAO en charge de la lutte contre le criquet pèlerin et d’autres ravageurs et maladies transfrontaliers qui touchent les végétaux.

Le fonctionnaire de l’ONU explique que la Somalie est un «pays-clé pour la reproduction des criquets pèlerins» et que son adhésion à la Commission sera bénéfique non seulement pour elle mais aussi pour les pays voisins, tout en renforçant les capacités de surveillance et d’alerte anticipée de la région.

Mogadiscio est particulièrement appréciée pour ses efforts et progrès réalisés depuis 2020 dans le renforcement de ses capacités institutionnelles et techniques en matière de lutte contre le criquet pèlerin, avec le soutien de la FAO et de ses partenaires.