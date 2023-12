Le Parlement de l’Etat du Puntland en Somalie choisira le 8 janvier 2024, son nouveau dirigeant, après que l’actuel président, Saïd Abdullahi Deni, ait renoncé finalement à changer le système électoral.

Saïd Abdullahi a annoncé dans la soirée du 6 décembre, que le prochain dirigeant de l’État serait choisi selon le système existant par les 66 législateurs de l’État, qui sont eux-mêmes choisis par les anciens du clan.

Le Parlement du Puntland a approuvé cette proposition et a prolongé son propre mandat d’une année supplémentaire. Le Président somalien Hassan Sheikh Mohamud a salué cette initiative, affirmant que cela «lève l’incertitude entourant les élections et ouvre la voie à un avenir pacifique et stable pour le Puntland».

En juin 2023, des affrontements violents ont éclaté à Garowe, la capitale du Puntland, entre les Forces régionales et les militants de l’opposition, suite aux modifications constitutionnelles proposées par Saïd Abdullahi Deni pour introduire des élections selon le modèle dit «un homme, une voix».