Le Hiragasy, un art de spectacle malgache, vient d’être intégré sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Cet art du spectacle composé de chants, de danses et de discours est omniprésent dans les manifestations festives et culturelles à Madagascar. Il joue un rôle important dans la transmission des valeurs morales, civiques et culturelles, ainsi que dans l’éducation des jeunes en milieu rural.

Son inscription a été officialisée par l’UNESCO lors de la 18ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient du 4 au 9 décembre à Kasane, au Botswana.

En règle générale, le Hiragasy implique deux troupes dans des batailles d’environ une heure ou plus. Les troupes doivent respecter une structure assez singulière enchaînant des champs de tambours, des salutations, des contes, des danses et des chants folkloriques.

Ce spectacle est considéré comme un moyen de transmettre la morale et les valeurs culturelles, l’histoire et la connaissance des ancêtres malgaches aux nouvelles générations.