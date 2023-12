Le taux de croissance économique devrait atteindre 7% en Côte d’Ivoire pour l’année 2023 malgré les chocs induits par la pandémie de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien, a indiqué le Gouvernement ivoirien.

Pour l’année 2024, le Parlement a voté un budget de l’Etat en hausse de 17% par rapport à l’année précédente qui s’établit en recettes et en dépenses à 13.720,7 milliards de FCFA (23 milliards de dollars).

«Cette croissance est l’une des plus élevées en Afrique depuis plus d’une décennie et le pays a réalisé l’assainissement budgétaire le plus important de la région de l’UEMOA au cours des six derniers mois», a salué Kenji Okamura, président par intérim et Directeur général adjoint du Fonds Monétaire International (FMI).

«D’un niveau de 7,4 pc et 6,7 pc respectivement en 2021 et 2022, la croissance économique nationale devrait ressortir à 7 pc en 2023», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du conseil des ministres hebdomadaire.

Ce taux traduit le «dynamisme» de l’économie ivoirienne qui devrait continuer de se «consolider» avec le nouveau programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) et la poursuite de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) couvrant la période 2021-2025, a-t-il dit.

La Côte d’Ivoire et le FMI ont conclu un accord pour un nouveau programme sur la période 2023-2026 d’un montant de 3,5 milliards de dollars en vue de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et faire progresser le programme de transformation économique dans le cadre du PND estimé à 59.000 milliards de FCFA (près de 100 milliards de dollars).