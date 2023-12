Le ministre d’Etat éthiopien en charge la Paix, Taye Dendea a été démis de ses fonctions et arrêté mardi 12 décembre pour suspicions de complicité avec des groupes rebelles qui tentent de déstabiliser le pays.

«Une perquisition menée à l’intérieur de son domicile a permis de trouver neuf téléphones portables, quatre ordinateurs portables, trois iPods, de nombreuses lampes de poche, deux plaques différentes à l’avant et à l’arrière, et divers appareils électroniques, des fusils Kalachnikov et des pistolets à balles», lit-on dans un communiqué publié par la Police fédérale éthiopienne.

La Police affirme également qu’un membre du Front de libération oromo (OLF) «qui utilisait trois identités différentes a également été trouvé caché dans la résidence du ministre et a été arrêté».

La semaine dernière, Taye Dendea a publié une série de messages sur les réseaux sociaux, critiquant le gouvernement pour son «incapacité» à garantir la paix dans le pays. Lundi 11 décembre, il a été limogé par le Premier ministre, Abiy Ahmed.