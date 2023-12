Des soldats du Burundi sont accusés de violences sexuelles dans la province du Kivu, dans l’Est de la République du Congo (RC) où ils mènent des opérations depuis fin 2021.

L’accusation est portée par l’ONG burundaise «Initiative pour les droits humains au Burundi (IDHB)», dans un rapport qu’elle a publié le 15 décembre dernier. Dans ce document, l’ONG appuie ses accusations par des témoignages de victimes de ces actes sexuels.

«Des victimes et d’autres personnes nous ont confirmé que les auteurs de ces crimes étaient des militaires burundais et nous ont répondu qu’ils portaient l’uniforme de l’Armée burundaise, ils parlaient le kirundi et certains ont également reconnu des auteurs de ces violations», a confirmé Carina Tertsakian membre de l’ONG.

L’ONG IDHB déplore en outre, un climat d’«impunité totale» dont se nourrissent ces genres de pratiques dans la région. Carina Tertsakian explique que dans le cadre de ce rapport, l’ONG a étudié le passé de commandants burundais et a découvert que «certains d’entre-deux ont commis de graves violations des droits humains au Burundi».

Elle réclame des actions concrètes contre les auteurs de ces genres de pratiques et souhaite que les partenaires internationaux «subordonnent leur soutien aux Forces armées burundaises à des actions très claires, pour mettre fin à ces violations».