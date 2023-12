Le Chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Abdoulaye Bathily, également Représentant spécial du SG de l’ONU dans ce pays, a déclaré ce lundi, que la situation est «pour l’instant bloquée» en Libye en raison des conditions posées par certaines institutions pour tenir une réunion visant à s’accorder.

A l’entame de son discours, tenu devant le Conseil de sécurité pour présenter les derniers développements politiques, sécuritaires et humanitaires dans le pays, Bathily s’est félicité de l’établissement d’un cadre constitutionnel et légal pour les élections en Libye, un progrès significatif depuis l’échec et l’ajournement des scrutins de décembre 2021, qui devrait favoriser, selon lui, la stabilité politique future du pays.

D’après ses propos, la Haute Commission électorale nationale a considéré comme «techniquement réalisable» la loi électorale, mais ladite loi ne pourra favoriser la stabilité politique de la Libye que si un accord politique se dessine entre les différents acteurs institutionnels, précise-t-il, ajoutant que «ceci n’est pas encore fait».

Sa récente initiative visant à réunir les chefs de cinq institutions libyennes clefs pour tenter de surmonter leurs divergences politiques, serait confrontée à certains préalables posés par quelques dirigeants libyens. «Bien que personne n’ait catégoriquement rejeté l’invitation, certains ont posé des conditions», a-t-il regretté.

Le cas du Président de la Chambre des représentants, Agila Saleh, qui aurait conditionné sa participation à la formation d’un «nouveau gouvernement pour les élections», excluant le gouvernement d’unité nationale, alors que le Premier ministre du gouvernement basé à Tripoli refuse, pour sa part, l’idée d’un «nouveau gouvernement».

Le Représentant spécial a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs de s’engager pleinement pour résoudre l’impasse politique. Il a également souligné ses efforts continus pour inclure un plus grand nombre d’acteurs de la société libyenne dans le processus politique en cours, exprimant sa gratitude vis-à-vis du soutien international considérable reçu et soulignant l’importance d’un front régional et international uni.