Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont annoncé avoir entamé ce lundi 18 décembre, leur «progression vers Aguelhok» dans le cadre d’une initiative visant à renforcer la présence de l’Etat et à restaurer la paix dans la région, selon une déclaration de l’armée publiée sur le réseau X.

«Le Chef d’État-major Général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que, dans le cadre du renforcement de la présence et de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, les FAMa ont commencé leur progression vers Aguelhok ce lundi 18 décembre 2023», indique le texte.

Tout en appelant les populations « au calme et à la sérénité», le responsable militaire rassure que «toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité», et invite, par conséquent, ses compatriotes à suivre les instructions émises par les FAMa.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où Bamako a fait de la stabilité du pays une priorité, surtout avec le départ en cours de la Mission de l’ONU (MINUSMA) qui a déjà remis aux autorités maliennes l’essentiel de ses camps d’où elle opérait.

La MINUSMA avait quitté son camp d’Aguelhok le 23 octobre dernier, affirmant que la situation sur place était devenue très dangereuse pour la sécurité de son personnel, ajoutant que des informations reçues faisaient état de menaces réelles contre le contingent.

Mais ce retrait avait été critiqué par l’armée malienne, considérant qu’il avait été effectué de façon «précipitée», laissant l’occasion aux «terroristes» de prendre le contrôle du camp.

Ce «départ accéléré de la MINUSMA a mis en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité d’Aguelhok», avait-elle déclaré le lendemain, ajoutant que des «terroristes», avaient profité de la situation pour pénétrer dans le camp délaissé et «détruire plusieurs installations», mais ils avaient été «neutralisés» par l’aviation malienne.

Le 14 novembre passé, les FAMa avaient repris le contrôle de la ville de Kidal après le retrait de la MINUSMA le 31 octobre. L’armée malienne, qui n’avait plus mis les pieds dans cette ville (fief de l’insurrection touarègue) depuis 2013, avaient remporté la victoire après plusieurs jours de combats avec les rebelles touarègues.

La MINUSMA achèvera son retrait du Mali au plus tard le 31 décembre, conformément aux exigences de la junte militaire au pouvoir.