Le groupe rebelle «la Résistance pour un Etat de Droit au Burundi » (RED-Tabara) a revendiqué une attaque perpétrée le 22 décembre contre la localité de Vugizo et qui a fait une vingtaine de morts parmi les civils.

RED-Tabara est le principal groupe armé du Burundi qui combat le Gouvernement du Président, Evariste Ndayishimiye. Ces rebelles disent avoir tué «dix membres des forces de sécurité».

Dans un communiqué, le Gouvernement burundais a condamné un «acte ignoble et barbare contre des populations civiles», indiquant que les combattants du RED-Tabara ont visé «9 ménages» et tué «12 enfants, 3 femmes et 5 hommes, dont un policier».

L’attaque a été menée vendredi 22 décembre, dans la localité de Vugizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo (RDC) où se trouve la base arrière du groupe rebelle RED-Tabara.